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Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса: данные по регионам
29 Декабря 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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По данным на 29 декабря, в Казахстане провакцинирован п ервым компонентом 8 965 031 человек, второй компонент вакцин получили 8 488 453 человека.
Опубликованы также данные о вакцинации по регионам.
Ранее сегодня сообщалось, сколько подростков, беременных и кормящих женщин привились от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.
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