Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса: данные по регионам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным на 29 декабря, в Казахстане провакцинирован п ервым компонентом 8 965 031 человек, второй компонент вакцин получили 8 488 453 человека.

Опубликованы также данные о вакцинации по регионам.

Ранее сегодня сообщалось , сколько подростков, беременных и кормящих женщин привились от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.



