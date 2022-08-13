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    • Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

    13 Августа 2022 08:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

    По данным на 13 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 570 тыс. 700 человек, вторым компонентом – 9 млн 349 тыс. 841 человек.

    Ранее сообщалось, что 1 тыс. 452 новых случая КВИ зарегистрировано в Казахстане за прошедшие сутки.


    #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Вакцинация
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