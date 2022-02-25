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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
25 Февраля 2022 09:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
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24 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 374 285 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 972 473 человек.
Опубликованы данные по регионам.
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