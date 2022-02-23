Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

22 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 361 622 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 951 617 человек.

Опубликованы данные по регионам.