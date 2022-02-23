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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

23 Февраля 2022 09:00
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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

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22 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 361 622 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 951 617 человек.

Опубликованы данные по регионам.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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