Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 5 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 231 353 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 803 633 человек.

Опубликованы также сведения о вакцинации в разрезе регионов.