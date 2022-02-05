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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
5 Февраля 2022 09:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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По данным на 5 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 231 353 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 803 633 человек.
Опубликованы также сведения о вакцинации в разрезе регионов.
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