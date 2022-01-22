Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 21 января, в Казахстане провакцинировано первым компонентом против коронавирусной инфекции 9 115 755 человек.

Второй компонент получили 8 678 827 человек.



