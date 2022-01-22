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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
22 Января 2022 08:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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По данным на 21 января, в Казахстане провакцинировано первым компонентом против коронавирусной инфекции 9 115 755 человек.
Второй компонент получили 8 678 827 человек.
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