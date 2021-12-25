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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

25 Декабря 2021 08:29
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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

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На 25 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 939 377 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 447 584 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 442 заболевших коронавирусом, выздоровело 588 человек.

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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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