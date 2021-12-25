Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

На 25 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 939 377 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 447 584 человек.