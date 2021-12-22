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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
22 Декабря 2021 09:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
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На 22 декабря в Казахстане I компонентом провакцинировано 8 915 421 человек, II компонентом - 8 400 554 человек.
Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
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