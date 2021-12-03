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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
3 Декабря 2021 08:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 3 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.
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2 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 759 935 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 141 461 человек.
Опубликованы данные о вакцинации в регионах.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 724 заболевших коронавирусом, 1231 человек выздоровел. 24 884 казахстанца продолжают получать лечение от коронавируса.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 декабря, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область.
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