Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 1 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

30 ноября 2021 году в Казахстане 1 - м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 743 107 человек, 2 - м компонентом провакцинировано 8 105 460 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 751 заболевшего коронавирусом, 1433 человека выздоровело.

25 694 казахстанца продолжают получать лечение от коронавируса.

Опубликованы данные о вакцинации в регионах.