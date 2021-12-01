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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
1 Декабря 2021 08:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 1 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.
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30 ноября 2021 году в Казахстане 1 - м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 743 107 человек, 2 - м компонентом провакцинировано 8 105 460 человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 751 заболевшего коронавирусом, 1433 человека выздоровело.
25 694 казахстанца продолжают получать лечение от коронавируса.
Опубликованы данные о вакцинации в регионах.
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