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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
29 Ноября 2021 09:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 29 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.
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29 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 718 613 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 058 293 человек.
Опубликованы данные о вакцинации в регионах.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 795 заболевших коронавирусом, 827 человек выздоровело.
26 991 казахстанец продолжают получать лечение от коронавируса.Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 ноября, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область.
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