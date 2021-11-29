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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

29 Ноября 2021 09:03
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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 29 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

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29 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 718 613 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 058 293 человек.

Опубликованы данные о вакцинации в регионах.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 795 заболевших коронавирусом, 827 человек выздоровело.

26 991 казахстанец продолжают получать лечение от коронавируса.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 ноября, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область.
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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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