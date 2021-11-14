Новости
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
14 Ноября 2021 09:12
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 14 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.
Новости по темеПочти 35 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав 1487 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 1133 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
14 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 533 457 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 811 435 человек.
Опубликованы данные о вакцинации в регионах.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: Алматы и Шымкент перешли в «зеленую» зону
- Почти 35 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав
- 1487 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 1133 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- Сертификаты вакцинации проверят у участников встречи сказочного Синтерклааса в Антверпене
- Вакцинация детей старше 12 лет: ответы на вопросы казахстанцев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн