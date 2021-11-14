Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 14 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

14 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 533 457 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 811 435 человек.

Опубликованы данные о вакцинации в регионах.



