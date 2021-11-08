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Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
8 Ноября 2021 09:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.
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По данным Минздрава, на 8 ноября I компонентом 8 409 883 человек провакцинировано в Казахстане на 8 ноября 2021 г, II компонентом 7 674 577 человек.
Опубликованы данные о вакцинации в регионах.
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