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    Сколько казахстанцев уже прошли налоговое декларирование

    15 Июня 2021, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил промежуточные результаты всеобщего налогового декларирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Были приняты своевременные меры по расширению инфраструктуры госкорпорации «Правительство для граждан». Для удобства населения реализованы электронные сервисы по сдаче деклараций через: Кабинет налогоплательщика, веб-портал «Электронного правительства» и мобильное приложение «Е-Salyq Azamat», - напомнил Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

    По его словам, на сегодня, в рамках первого этапа декларирования налоговую отчетность представили свыше 462 тысяч человек.

    «Это 97% от запланированного показателя текущего года. До окончательного внедрения всеобщего декларирования будет продолжена широкомасштабная разъяснительная работа», - заключил министр.

    Ранее Е. Жамаубаев рассказал о мерах борьбы с теневой экономикой. Одной из них он назвал всеобщее налоговое декларирование.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Налоги
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