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    Сколько казахстанцев уже представило декларации о доходах

    16 Июля 2021, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев представило декларации о доходах сообщили в министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    По данным ведомства, в рамках всеобщего декларирования на сегодняшний день декларации представили 464 тыс. физических лиц или 97% от запланированного количества.

    Из общего числа представленных деклараций 99,9% - в электронном виде и 0,1% - на бумажном носителе.

    В минфине напоминают, что прием деклараций в электронном виде продлится до 15 сентября. Их можно сдать на Портале электронного правительства, в Кабинете налогоплательщика, а также посредством мобильного приложения «e-Salyq Azamat».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Общество
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