Сколько казахстанцев стоят в очереди на жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о принимаемых государством мерах по обеспечению казахстанцев жильем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время количество очередников на учете в местных исполнительных органах составляет более 590 тыс. человек. Необходимо отметить, что существенное влияние на увеличение количества очередников оказывает привлекательность эффективных мер господдержки в виде ощутимых льготных цен на жилье и процентных ставок по кредиту», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что с целью решения жилищных вопросов граждан по поручению Главы государства был разработан проект Закона по вопросам реформирования жилищной политики и внесен 31 декабря 2021 года в Мажилис Парламента. Кроме того, в рамках разработанной Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2025 года (далее – Концепция) предусмотрены меры по улучшению жилищных условий граждан.

В целом основные государственные меры поддержки, направленные на обеспечение граждан жильем, будут доступны через стимулирующие механизмы:

- субсидирования арендной платы очередников;

- субсидирования 50% затрат работодателей на селе, построивших жилье для своих работников;

- льготного кредитования граждан по ставке 2% и 5%;

- подведения инженерной инфраструктуры к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство.

«За счет названных мер планируется в течение 10 лет оказание комплексной государственной поддержки гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилье в местных исполнительных органах с разными уровнями доходов», - заключил Премьер.