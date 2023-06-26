Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сколько казахстанцев стоит на миграционном учете в России

    26 Июня 2023, 18:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На миграционный учет в России поставлены более 110 тысяч граждан Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге, отвечая вопросы журналистов, официальный представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал недавнюю просьбу Посольства РК в России встать на консульский учет наших граждан.

    «Хочу уточнить, что это сообщение было не от МИД, а от нашего Посольства в Москве. Это обычный рабочий процесс, когда что-то происходит в стране пребывания, то наши дипломатические учреждения начинают искать наших граждан и ставить на консульский учет. По данным МВД России, за первый квартал текущего года нами на миграционный учет в России поставлено более 110 тысяч наших граждан. Из них около 60 тысяч - это студенты. Тем более сейчас летний период может кто-то выехал, а может кто-то остался. Поэтому вести реальный учет - сколько наших граждан находится на территории России очень сложно», - сказал Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией, возникшей в России, были студенты, которые хотели вернуться в страну

    «За последние 2-3 дня было много вопросов касательно эвакуации наших граждан. Хочу отметить, что граница между двумя странами открыта. Авиасообщение тоже в порядке, поезда и транспорт курсируют. Поэтому у каждого своя воля. Это не тот случай, когда мы эвакуируем наших граждан», - подчеркнул Айбек Смадияров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Россия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из России в Казахстан пытались незаконно вывести тигрят
    Казахстан поддерживает международные усилия по борьбе с синтетическими наркотиками
    Генеральным директором ТАСС назначен Андрей Кондрашов
    В Париже отметили День домбры
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне