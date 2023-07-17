Сколько казахстанцев смогли воспользоваться программой льготного автокредитования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили статистические данные касательно реализации программы льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа льготного автокредитования была запущена в рамках поручения Президента Республики Казахстан по рациональному и общественно полезному способу использования накопленных на начало 2022 года средств утилизационного сбора. За счет накопленных средств была задействована программа льготного автокредитования на револьверно-возвратной основе. Выделенные на эти цели 100 млрд тенге обеспечили приобретение населением 12 650 автомобилей», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

За счет возвратных револьверных средств было также приобретено 640 автомобилей. Всего по программе 13 342 человека смогли приобрести автомобиль.

«Вместе с тем задача состоит в том, чтобы за счет имеющихся средств эффективно обеспечить и удовлетворить потребности большего количества населения. И переориентация программы льготного автокредитования на льготное кредитование автобусов соответствует поставленным задачам. В настоящее время парк городских автобусов составляет 10 525 единиц, из которых 46% в изношенном состоянии. Данный показатель в некоторых городах достигает до 90% и тем самым не обеспечивается качество услуг и безопасность перевозок», - говорится в ответе.

В министерстве также отметили, что большей частью экономически активный слой населения страны практически ежедневно пользуются общественным городским транспортом, что составляет более 9,3 млн. посадок.

«Полагаем, что переориентация программы льготного автокредитования на льготное кредитование автобусов позволит более активней решить вопрос комфорта и качества ежедневного передвижения населения, нежели удовлетворение потребности небольшого количества людей, приобретающих автомобиль. В этой связи программа льготного автокредитования реализовала свою задачу, и вместе с тем она продолжает развиваться в других направлениях», - заключили в МИИР.