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    Сколько казахстанцев проголосовало за рубежом

    10 Января 2021, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев проголосовало за рубежом, сообщил на брифинге первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствие с Конституционным законом о выборах в РК голосование проводится с 7 утра до 20 часов по местному времени. По состоянию на 19 часов за рубежом проголосовало 4 532 гражданина Казахстана», - сказал Шахрат Нурышев.

    Он также добавил, что с учетом пребывания в разных часовых поясах первыми проголосовали казахстанцы в Японии и Республике Корея.

    «На данный момент голосование завершено на 10 избирательных участках, на остальных 56 голосование еще продолжается. Последними 11 января в 7 часов по времени Нур-Султана голосование закончат граждане РК, находящиеся в США и Канаде», - добавил Шахрат Нурышев.

    Ранее на брифинге первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев заявил, что на консульском учете в загранучреждениях РК состоят более 11 тысяч граждан.

    Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Выборы Политические партии Общество Выборы-2021
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