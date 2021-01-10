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Сколько казахстанцев проголосовало за рубежом

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2021, 19:49
Сколько казахстанцев проголосовало за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев проголосовало за рубежом, сообщил на брифинге первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствие с Конституционным законом о выборах в РК голосование проводится с 7 утра до 20 часов по местному времени. По состоянию на 19 часов за рубежом проголосовало 4 532 гражданина Казахстана», - сказал Шахрат Нурышев.

Он также добавил, что с учетом пребывания в разных часовых поясах первыми проголосовали казахстанцы в Японии и Республике Корея.

«На данный момент голосование завершено на 10 избирательных участках, на остальных 56 голосование еще продолжается. Последними 11 января в 7 часов по времени Нур-Султана голосование закончат граждане РК, находящиеся в США и Канаде», - добавил Шахрат Нурышев.

Ранее на брифинге первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев заявил, что на консульском учете в загранучреждениях РК состоят более 11 тысяч граждан.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.


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