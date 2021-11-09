Сколько казахстанцев привилось от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 702 738 человек получили вакцину от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

По состоянию на 9 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 432 406 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 702 738 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.