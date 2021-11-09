+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -4 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько казахстанцев привилось от КВИ в Казахстане

9 Ноября 2021 08:39
Поделиться:
Сколько казахстанцев привилось от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 702 738 человек получили вакцину от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

Новости по теме
520 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии – Минздрав РК
Пневмония с признаками КВИ: 16 заболевших, два летальных исхода за сутки Коронавирус: Акмолинская область перешла в «желтую» зону 1991 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки

По состоянию на 9 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 432 406 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 702 738 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
520 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии – Минздрав РК
Пневмония с признаками КВИ: 16 заболевших, два летальных исхода за сутки
Коронавирус: Акмолинская область перешла в «желтую» зону
1991 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки
Популярное
1 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
2 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
3 При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
4 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
5 Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
6 Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
Читайте также
909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Число болеющих КВИ детей снизилось в три раза в  Атырауской области
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив