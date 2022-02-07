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Сколько казахстанцев привились от коронавируса

7 Февраля 2022 08:20
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Сколько казахстанцев привились от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 7 февраля в Казахстане провакцинировано первым компонентом 9 242 765 человек, второй компонент получили 8 811 370 человек.

Опубликованы также данные о том, сколько подростков, беременных и кормящих женщин привились вакциной Comirnaty (Pfizer).

По информации МВК на 6 февраля, первый компонент препарата Pfizer получили 569 577 подростков, 27 350 беременных женщин, 88 159 кормящих женщин. Второй дозой привиты: подростки – 309 440; беременные женщины – 17 414; кормящие женщины – 52 041.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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