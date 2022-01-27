Сколько казахстанцев привились от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинировано 9 156 377 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.