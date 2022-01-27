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Сколько казахстанцев привились от коронавируса
27 Января 2022 08:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинировано 9 156 377 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
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Вторым компонентом провакцинированно 8 726 612 человек.
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