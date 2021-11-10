Сколько казахстанцев привились от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О вакцинации населения от коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Алексея Цоя, наблюдается положительная динамика по уменьшению количества продолжающих лечение пациентов. За последние три месяца количество больных снизилось в 2,3 раза.

«Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито более 8,4 млн человек, охват подлежащего населения составил 74% или 44,8% от численности населения, вторым компонентом привито около 7,7 млн человек с охватом 67,8% подлежащего населения или 40,9% от численности населения», - сообщил на заседании Правительства Алексей Цой.

«Согласно мировому рейтингу из 205 стран, где проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, Казахстан по охвату населения вакцинацией двумя дозами против КВИ находится на 105 месте и достиг охвата вакцинацией почти 41% от численности населения. Среди стран СНГ лишь Казахстан и Азербайджан достигли показателя охвата населения вакцинацией свыше 40%», - проинформировал А. Цой.

Напомним, ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября.

Ранее министр здравоохранения рассказал об эпидситуации в стране.