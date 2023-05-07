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    Сколько казахстанцев посещает военно-патриотические клубы

    7 Мая 2023, 13:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По всему Казахстана на сегодня действуют более 8,6 тысячи военно-патриотических организаций. Их посещают свыше 260 тысяч юношей и девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В том числе это военно-патриотические клубы (7053), куда ходят 227 тысяч юношей и девушек, классы «Жас сарбаз» (1231) с охватом 27 тысяч учащихся, кружки Smart sarbaz (388) посещают 6437 молодых людей. В кружках Smart sarbaz, помимо патриотических мероприятий, дети осваивают инновации и реализуют свои технические идеи.

    Также для военно-патриотического воспитания молодежи на регулярной основе в Казахстане ежегодно в период призывной кампании проводится акция «Айбынды әскер». А также устраиваются конкурсы среди военных специалистов «Әскер тарланы» на лучшего танкиста, летчика, разведчика, сапера, организовываются фестивали солдатской песни «Сарбаз сахнасы», военно-патриотической песни «Жас сарбаз».

    В этом году в период с 17 по 23 июня 2023 года в учебном центре «Спасск» Вооруженных сил планируется проведение республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын».

    «Вступить в военно-патриотический клуб «Жас сарбаз» можно через отдел молодежной политки акимата, а также обратившись к председателю Детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз»» по РК капитану Мендыгалиеву Меирбеку Оразовичу (+7-7172-44-25-97)», - говорится в ответе Министерства обороны РК на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День защитника Отечества. Также 7 мая Вооруженным силам РК исполняется 31 год.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Армия Дата Молодежь
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