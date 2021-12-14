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Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19
14 Декабря 2021 08:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».
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«На 13 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 865 173 человека, вторым компонентом – 8 307 373 человека», - говорится в сообщении МВК.
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