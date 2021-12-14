Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

«На 13 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 865 173 человека, вторым компонентом – 8 307 373 человека», - говорится в сообщении МВК.