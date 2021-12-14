+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19

14 Декабря 2021 08:33
Поделиться:
Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК
Сколько человек прошли ревакцинацию от КВИ в Казахстане Сколько казахстанцев выздоровели от КВИ На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге

«На 13 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 865 173 человека, вторым компонентом – 8 307 373 человека», - говорится в сообщении МВК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК
Сколько человек прошли ревакцинацию от КВИ в Казахстане
Сколько казахстанцев выздоровели от КВИ
На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
Популярное
1 Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
2 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
3 Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
4 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
5 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
6 Около двух млн проблемных заемщиков реабилитированы в Казахстане
Читайте также
Сколько человек привилось вакциной Pfizer в Казахстане
Какого уровня вакцинации от КВИ достигли  в Казахстане
Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
Около двух млн проблемных заемщиков реабилитированы в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив