Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

«19 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции человек провакцинировано 8 618 738, вторым компонентом – 7 908 380 человек» - говорится в сообщении МВК.



