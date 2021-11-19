+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: -4 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19

19 Ноября 2021 08:31
Поделиться:
Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

Новости по теме
В Германии назвали пять причин, по которым взлетела заболеваемость COVID-19
Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу 88 пациентов с КВИ находятся на аппарате ИВЛ в Казахстане 147 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане

«19 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции человек провакцинировано 8 618 738, вторым компонентом – 7 908 380 человек» - говорится в сообщении МВК.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
В Германии назвали пять причин, по которым взлетела заболеваемость COVID-19
Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу
88 пациентов с КВИ находятся на аппарате ИВЛ в Казахстане
147 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане
Популярное
1 Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
2 Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
3 О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
4 Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
5 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
6 Газификация северных и восточных регионов РК – о чем Казахстан договорился с Россией
Читайте также
24 человека скончались за сутки от коронавируса и пневмонии
147 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане
Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Газификация северных и восточных регионов РК – о чем Казахстан договорился с Россией
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив