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Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19
19 Ноября 2021 08:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.
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«19 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции человек провакцинировано 8 618 738, вторым компонентом – 7 908 380 человек» - говорится в сообщении МВК.
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