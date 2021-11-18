Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

«18 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 597 897 человек, вторым компонентом – 7 884 832 человек», - говорится в сообщении МВК.