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Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19
17 Ноября 2021 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.
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«17 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 574 043 человека, вторым компонентом – 7 864 800 человек», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК.
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