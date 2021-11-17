Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

«17 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 574 043 человека, вторым компонентом – 7 864 800 человек», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК.