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Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19
16 Ноября 2021 08:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.
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«На 16 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 8 556 638 человек, вторым компонентом - 7 840 876 человек», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК.
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