Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

«На 16 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 8 556 638 человек, вторым компонентом - 7 840 876 человек», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК.