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    Сколько казахстанцев получили вакцины от COVID-19

    9 Июля 2022, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 9 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 млн 530 тыс. 881 человек, вторым компонентом – 9 млн 314 тыс. 853 человека.

    Ревакцинировано – 4 млн 854 тыс. 343 казахстанца.

    Как ранее сообщалось, в стране выявлено 416 новых случаев КВИ, 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки.

    Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 9.07.2022 года в разрезе регионов представлена ниже:




    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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