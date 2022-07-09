Сколько казахстанцев получили вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 9 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 млн 530 тыс. 881 человек, вторым компонентом – 9 млн 314 тыс. 853 человека.

Ревакцинировано – 4 млн 854 тыс. 343 казахстанца.

Как ранее сообщалось, в стране выявлено 416 новых случаев КВИ, 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 9.07.2022 года в разрезе регионов представлена ниже:











