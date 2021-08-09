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Сколько казахстанцев получили вакцину против КВИ

9 Августа 2021 08:21
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Сколько казахстанцев получили вакцину против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 августа в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 750 698 человек, вторым компонентом провакцинировано 4 382 869 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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