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Сколько казахстанцев получили вакцину против КВИ
9 Августа 2021 08:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 августа в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 750 698 человек, вторым компонентом провакцинировано 4 382 869 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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