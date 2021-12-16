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Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
16 Декабря 2021 08:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 15 декабря, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 884 288 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Вторым компонентом провакцинировано 8 339 523 человека.
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