Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 15 декабря, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 884 288 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 8 339 523 человека.



