Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
4 Ноября 2021 08:27
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 355 168 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеУровень занятости инфекционных и реанимационных коек снизился в РК Заболеваемость КВИ среди школьников снизилась в РК Ситуация по коронавирусу стабилизовалась - Минздрав РК
Вторым компонентом провакцинирован 7 588 601 человек.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- О темпах вакцинации от коронавируса рассказали на заседании Правительства
- Уровень занятости инфекционных и реанимационных коек снизился в РК
- Заболеваемость КВИ среди школьников снизилась в РК
- Ситуация по коронавирусу стабилизовалась - Минздрав РК
- 520 пациентов с коронавирусом и пневмонией - в тяжелом состоянии
- Коронавирус: девять регионов Казахстана - в «зеленой» зоне
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047