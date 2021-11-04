Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 355 168 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.