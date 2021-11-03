Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 338 340 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 7 559 996 человек.