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Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
3 Сентября 2021 08:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 2 сентября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинированы 6 748 762 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Вторым компонентом провакцинированы 5 559 692 человека.
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