Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 2 сентября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинированы 6 748 762 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинированы 5 559 692 человека.