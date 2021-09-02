Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 сентября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 709 478 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 5 502 652 человека.