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Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
12 Августа 2021 08:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 939 533 человека, вторым компонентом провакцинировано 4 563 841 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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