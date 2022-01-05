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Сколько казахстанцев получили вакцину Pfizer

5 Января 2022 08:58
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Сколько казахстанцев получили вакцину Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 распространила актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«4 января 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I компонентом 361 484 человека, II компонентом - 151 944 человека. Из них I дозой подростки – 291 080, беременные женщины – 20 306, кормящие женщины – 50 076; II дозой подростки – 122 890, беременные женщины – 8 027, кормящие женщины – 21 021», - говорится в сообщении МВК.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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