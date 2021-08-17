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Сколько казахстанцев получили вакцину от КВИ
17 Августа 2021 09:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».
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«I компонентом 6 138 795 человек провакцинировано в Казахстане на 17 августа 2021 г, II компонентом 4 769 789 человек», - говорится в сообщении ведомства.
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