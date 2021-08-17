Сколько казахстанцев получили вакцину от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

«I компонентом 6 138 795 человек провакцинировано в Казахстане на 17 августа 2021 г, II компонентом 4 769 789 человек», - говорится в сообщении ведомства.