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Сколько казахстанцев получили вакцину от КВИ

17 Августа 2021 09:13
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Сколько казахстанцев получили вакцину от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

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«I компонентом 6 138 795 человек провакцинировано в Казахстане на 17 августа 2021 г, II компонентом 4 769 789 человек», - говорится в сообщении ведомства.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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