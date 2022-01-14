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Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
14 Января 2022 08:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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«На 14 января 2022 года первым компонентом провакцинировано в Казахстане 9 045 314 человек, вторым компонентом – 8 597 994 человека». - говорится в публикации.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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