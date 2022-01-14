Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

«На 14 января 2022 года первым компонентом провакцинировано в Казахстане 9 045 314 человек, вторым компонентом – 8 597 994 человека». - говорится в публикации.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.