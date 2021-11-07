Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

По информации ведомства, на 7 ноября 2021 г. в Казахстане I компонентом провакцинированы 8 403 514 человек, II компонентом - 7 666 718 человек.