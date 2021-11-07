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Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
7 Ноября 2021 09:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».
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По информации ведомства, на 7 ноября 2021 г. в Казахстане I компонентом провакцинированы 8 403 514 человек, II компонентом - 7 666 718 человек.
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