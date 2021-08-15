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Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса

15 Августа 2021 09:25
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Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК сообщило актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

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«I компонентом 6 074 583 человек провакцинировано в Казахстане на 15 августа 2021 г, II компонентом - 4 700 091 человек», - говорится в сообщении Минздрава РК.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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