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Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
20 Июля 2021 09:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».
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«19 июля 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 944 498 человек, 2-м компонентом - 2 875 083 человека», - говорится в сообщении Минздрава.
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