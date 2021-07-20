Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

«19 июля 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 944 498 человек, 2-м компонентом - 2 875 083 человека», - говорится в сообщении Минздрава.