Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

По данным МВК, на 7 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 587 тыс. 399 человек, вторым компонентом – 9 млн 374 тыс. 915 человек.

Ранее сообщалось, что з а прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 756 казахстанцев.



