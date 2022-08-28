28 Августа 2022 09:21

Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 583 605 человек, 2-м компонентом - 9 367 179 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По данным МВК, 27 августа вакциной «Pfizer» провакцинированы: I компонентом - 1 238 628 человек, II компонентом – 1 198 298 человек.

Из них I дозой: подростки – 874 325, беременные женщины – 41 622, кормящие женщины – 145 440; II дозой: подростки – 859 233, беременные женщины – 39 448, кормящие женщины – 141 957.