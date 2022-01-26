Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 146 412 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 8 714 897 человек.



