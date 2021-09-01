Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 августа в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 669 969 человек, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 5 438 316 человек.