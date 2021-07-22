Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 июля в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 009 408 человек, вторым компонентом провакцинировано 2 992 214 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.