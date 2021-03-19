Сколько казахстанцев получили работу по госпрограммам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах по борьбе с безработицей в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях создания и сохранения рабочих мест запущена антикризисная программа «Дорожная карта занятости на 2020 – 2021 годы», где в рамках инфраструктурных проектов создано 239 тыс. временных и порядка 7 тыс. постоянных рабочих мест. Наряду с этим, реализуется Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». По состоянию на 1 января т.г. участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 648,9 тыс. человек, из которых трудоустроено 437,3 тыс. человек, из них на постоянную работу 319,2 тыс. человек или 73%. В целом, по итогам 2020 года создано 558,6 тыс. (при плане - 431,6 тыс.) новых рабочих мест, в том числе, в сельской местности – 255 тыс», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, больше половины рабочих мест или 385,8 тысяч являются постоянными, 172,8 тысяч – временными.

«В рамках реализации антикризисных мер в 2020 году охвачено мерами содействия занятости 1,4 млн. человек (при плане 1,2 млн). В целях систематизации и учёта создаваемых рабочих мест на базе ИС «Мониторинг создания рабочих мест» обеспечивается мониторинг в разрезе постоянных и временных рабочих мест. В целом, вопрос создания новых рабочих мест находится на контроле Правительства. На сегодня Правительством формируется перечень национальных проектов. Учитывая изложенное, предлагаемые вами в рамках национального проекта «Социальное единство и благосостояние граждан» новые подходы будут рассмотрены комплексно в рамках соответствующих национальных проектов», - заключил А. Мамин.